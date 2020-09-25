В Днепре оштрафовали владельцев аптеки, которые производили и распространяли препарат «Антикоронавирус».

Об этом в Facebook сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, волна возмущения от появления «Антикоронавируса» прокатилась по сети еще в марте. До сих пор проводилось расследование.

«Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием «Антикоронавирус» есть. Мы провели опрос, и выяснили, что при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение «Антикоронавирус», в частности препарат ООО «Группа «Аптекарь», у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он оказывает профилактические и/или лечебные свойства.

Это сознательное заблуждение. Мы приняли решение о наказании компании», — сообщает Хмельницкий.

В итоге аптеке выписали штраф — 30 000 гривен.

Отметим, в Украине продолжает расти количество госпитализированных больных с COVID-19. 24 сентября в Украине госпитализировали 742 человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что Украине может грозить локдаун, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться.