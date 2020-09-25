В Украине ожидаются проблемы с выплатами пенсий уже к концу 2020 года. Это связано с дефицитом Пенсионного фонда, поскольку задолженность по уплате ЕСВ в него уже составляет 20,5 миллиардов гривен.

Подробности сообщает пресс-служба Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиардов гривен», — сообщила глава профильного комитета парламента Галина Третьякова.

Также он отметила, что в этом году Казначейство может не предоставить Фонду займы в конце бюджетного периода, поскольку что уже на 1 сентября сумма задолженности по уплате единого социального взноса составляла 20,5 млрд грн.

Все это может привести к проблемам с выплатами пенсий в Украине.

А в самом Пенсионном фонде утверждают, что продолжают пенсионные выплаты за сентябрь.

«На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 35,1 миллиарда гривен, что составляет 88,9% потребности месяца», — заявили в профильном ведомстве.

Как мы уже сообщали ранее, некоторые категории украинцев имеют право на получение льготной пенсии — среди них те, кто работал на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

Тем временем, украинцы отдадут своими налогами около 5 тысяч гривен на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда.