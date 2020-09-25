Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский считает, эпидемия COVID-19 закончится только к концу 2022 года.

Такое мнение он выразил в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

«Я был раньше уверен, что все это кончится к 1 мая, а если не повезет, ну к 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе», — пояснил Комаровский.

Он считает, что на сегодняшний день, невозможно с уверенностью прогнозировать будущее развитие пандемии и ее окончания.

«Я не верю в то, что карантинные ограничения способны что-либо кардинально изменить», — считает Комаровский.

Процент инфицированных будет увеличиваться до тех пор, пока у 40% населения не выработаются антитела. А украинцев новая волна Covid-19 ждет с начала отопительного сезона. Тогда влажность воздуха упадет, вирус будет дольше сохраняться в помещениях, особенно непроветриваемых.

Комаровский уверен, все закончится тогда — когда 60% населения переболеет коронавирусом либо, когда появится вакцина на рынке.

«Если будет вакцина — все закончится к концу 2022 года, если ее не будет — то скорее всего тоже к концу 2022 года», — подытожил Комаровский.

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