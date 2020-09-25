Правительство Израиля сегодня, 25 сентября, приняло решение ограничить вылетыиз страны. Решение было принято на фоне всплеска коронавируса в стране.

Подробности сообщает Times of Israel.

Министр транспорта Мири Регев, за несколько часов до вступления в силу новых ограничений заявила, что небо останется частично открытым.

Заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион.

Но, вылететь из Израиля смогут только те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут покинуть страну на самолете.

При этом Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Как мы сообщали ранее, в Украине за сутки, 24 сентября, зафиксировали 3 565 новых случаев COVID-19. По заболеваемости лидирует Харьковская область.

Тем временем, в ООН считают, что человечестно «провалило» испытание пандемией COVID-19. На сегодняшний день число жертв пуже приблизлось к миллиону.