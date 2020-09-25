Знаменитый украинский художник Юрий Боднар скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
Подробности о смерти члена Национального союза художников Украины сообщила его дочь Леся, а также его коллеги.
На момент смерти Юрию Боднару было 65 лет.
«Сердце разрывает страшная боль… Папы не стало в 65 лет» – пишет дочь художника.
Ранее, коллега Боднара, художник Николай Яцурак рассказывал, что Юрия вместе с супругой госпитализировали и поставили диагноз COVID-19.
Жене после лечения стало легче, а живописца пришлось переводить на искусственное дыхание и подключать к аппарату ИВЛ. Позже он сообщил о смерти художника.
«Нет его больше! Грустно, сложно… Покойся с миром друг», – написал Яцурак.
Как мы уже сообщали ранее, в Украине за сутки, 24 сентября, зафиксировали 3 565 новых случаев COVID-19. По заболеваемости лидирует Харьковская область.
Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (380), Харьковской области (297, в т.ч. Харьков — 236), Тернопольской области (245), Днепропетровской области (225,) и Львовской (215) области.