Знаменитый украинский художник Юрий Боднар скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Подробности о смерти члена Национального союза художников Украины сообщила его дочь Леся, а также его коллеги.

На момент смерти Юрию Боднару было 65 лет.

«Сердце разрывает страшная боль… Папы не стало в 65 лет» – пишет дочь художника.

Ранее, коллега Боднара, художник Николай Яцурак рассказывал, что Юрия вместе с супругой госпитализировали и поставили диагноз COVID-19.

Жене после лечения стало легче, а живописца пришлось переводить на искусственное дыхание и подключать к аппарату ИВЛ. Позже он сообщил о смерти художника.

«Нет его больше! Грустно, сложно… Покойся с миром друг», – написал Яцурак.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине за сутки, 24 сентября, зафиксировали 3 565 новых случаев COVID-19. По заболеваемости лидирует Харьковская область.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (380), Харьковской области (297, в т.ч. Харьков — 236), Тернопольской области (245), Днепропетровской области (225,) и Львовской (215) области.