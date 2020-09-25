Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Соломенского района Киева, округ №101.
Должность: Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам по вопросам собственности.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья:
Родился 15 мая 1973 года в Киеве. Жена — Наталья Конобас.
В семье трое сыновей: Петр, Дмитрий и Ярослав.
Образование:
В 1995 году — Окончил Киевский государственный торгово-экономический университет по специальности «экономист по учету и аудиту».
В 2011 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.
Трудовая деятельность:
Был передан участок коммунальной земли 0,2 га в Протасовом Яру.
В 2014 году Максим Конобас со своим кумом Максимом Шкуро якобы приватизировали за бесценок помещение в Соломенском районе Киева.
Большинство фирм Максима Конобаса оформлены на брата, директора Соломенского рынка.
Декларация:
В 2018 году Максим Конобас задекларировал 126 тыс грн на банковских счетах и ,4 млн гривен, одолженных третьим лицам.
Жена в это же время задекларировала 20 тыс долларов наличными и 30 тыс долларов — средства, одолженные третьим лицам.
Общий доход депутата составил 378 тыс грн. Из них 172 тыс грн — возвращены долги, 145 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности и 61 тыс грн — заработная плата.
Из недвижимого имущества семьи принадлежат четыре квартиры и четыре офиса в Киеве.
Есть два легковых автомобиля, Lexus RX200t и Toyota Yaris, а также грузовик ГАЗ 3307.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Краснопартизанская, 1/3, (044) 221-73-84
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/konobas
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