Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Соломенского района Киева, округ №101.

Должность: Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам по вопросам собственности.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родился 15 мая 1973 года в Киеве. Жена — Наталья Конобас.

В семье трое сыновей: Петр, Дмитрий и Ярослав.

Образование:

В 1995 году — Окончил Киевский государственный торгово-экономический университет по специальности «экономист по учету и аудиту».

В 2011 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность:

Был передан участок коммунальной земли 0,2 га в Протасовом Яру.

В 2014 году Максим Конобас со своим кумом Максимом Шкуро якобы приватизировали за бесценок помещение в Соломенском районе Киева.

Большинство фирм Максима Конобаса оформлены на брата, директора Соломенского рынка.

Декларация:

В 2018 году Максим Конобас задекларировал 126 тыс грн на банковских счетах и ​​,4 млн гривен, одолженных третьим лицам.

Жена в это же время задекларировала 20 тыс долларов наличными и 30 тыс долларов — средства, одолженные третьим лицам.

Общий доход депутата составил 378 тыс грн. Из них 172 тыс грн — возвращены долги, 145 тыс грн — доход от предпринимательской деятельности и 61 тыс грн — заработная плата.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат четыре квартиры и четыре офиса в Киеве.

Есть два легковых автомобиля, Lexus RX200t и Toyota Yaris, а также грузовик ГАЗ 3307.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Краснопартизанская, 1/3, (044) 221-73-84

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/konobas

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/konobas

Отчет депутата за 2018 год.