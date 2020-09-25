Украине может грозить локдаун, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться.

Об этом в блоге на «Новом времени» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он не назвал конкретной даты, добавив, что сейчас по стране места в больницах для COVID-пациентов заполнены на 50%.

«По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября (дата проведения местных выборов, — ред.) и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом», – пояснил он.

Ляшко также подчеркнул, Украине не придется вводить локдаун, если граждане будут придерживаться санитарных норм. Тогда эпидемию можно будет контролировать.

Что касается остального мира, то уже есть страны, которые ввели решились на повторный локдаун. Так поступили в Израиле — первая страна, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели там вводят полный карантин. На днях в Израиле суточное число новых инфекций перевалило за 6 тысяч случаев.

Опасная ситуация — система здравоохранения может не справится с растущим числом зараженных COVID-19 — в: Индии (около 75 тысяч инфицированных в сутки), Аргентина (около 12 тысяч заболевших в сутки).

В Европе также фиксируется всплеск эпидемии. Испания, Великобритания, Франция, Бельгия вновь вводят ограничения в сферах экономики и общественной жизни.

Отметим, локдаун — это запрет людям свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.

В Украине за сутки фиксируют около 3,5 тысяч случаев.