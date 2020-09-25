25 сентября в Киеве в многоэтажке на улице Закревского на Троещине вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает паблик «Киев Оперативный» в Facebook.

Известно, что пожар в доме №41А уничтожил две квартиры.

Предварительно, пожар произошел на лестничной клетке одного из верхних этажей, а затем стремительно распространился на квартиры.

По состоянию на 9:20 спасатели ликвидировали возгорание. На данный момент информации о пострадавших нет.

Прямо сейчас горит квартира на ул. Закревского. Спасатели в пути. Надеемся обойдется без жертв. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 24. September 2020

Напомним, ранее в Киеве на Софиевской Борщаговке, произошел серьезный пожар в одной из многоэтажек ЖК София, в результате которого сгорели 5 квартир.

В Киевской области вечером 22 сентября загорелась Бориспольская исправительная колония №119.