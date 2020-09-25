В Евросоюзе напомнили Украине, что только граждане страны способны воплотить необходимые реформы для развития страны.

Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своей статье на сайте Европейской правды.

Он подчеркнул, что Украина полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина», – пишет Боррель.

На сегодняшний день, ЕС уже помогает Украине бороться с коронакризисом и выделил 190 млн евро помощи.

«В последние месяцы кризис, вызванный COVID-19, ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и в других странах мира. Во втором квартале текущего года ВВП Украины упал на 11,4%. Однако не все действующие трудности в Украине связаны с COVID-19», – подчеркнул дипломат.

Боррель отметил, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние в Украине, и, кроме прочего, являются владельцами большинством национальных телеканалов.

«Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества», – напомнил он.

Как мы уже рассказывали ранее, курс доллара в 2021 году удержится ниже 30 гривен — дефицит валютных поступлений в Украину будут компенсировать за счет заимствований у Международного валютного фонда.

Тем временем, Украина разблокировала получение макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 1,2 миллиарда евро.