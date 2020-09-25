Украина не сможет вести войну на два фронта — на Донбассе и в Крыму, поэтому касательно полуострова Украина будет придерживаться политики международных санкций.

Такое заявление в эфире телеканала «Дом» заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — считает Кривонос.

Задача номер один в вопросе возврата Крыма, по его словам, активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России:

«Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос — или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что Россия должна обратиться к Украине как страна-оккупант, с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым, согласно с гуманитарным правом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на пути к миру на Донбассе должно быть движение двух сторон, но ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.