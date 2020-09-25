В Украине на выходных резко поменяется погода — придут дожди.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее прогнозу, в субботу будет сильный штормовой юго-восточный ветер, а также дожди в западных областях, локально — в Одесской области, ночью местами еще и в Винницкой области.

На остальной территории Украины суббота будет сухой, но на севере уже будет пасмурно.

Температура воздуха 26 сентября еще побудет высокой, + 23 + 27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до + 19 + 23 градусов.

В воскресенье атмосферный фронт циклона Wicca принесет больше дождей. Осадки 27 сентября, по ее словам, пройдут через всю территорию Украины — сначала ночью дождь на западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят север, местами юг, к вечеру/ночи дожди пройдут и в восточных областях.

Удержится 27 сентября и сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в воскресенье составит:

на Западе + 14 + 19 градусов,

на севере Украины и в Винницкой области 18 + 23 градусов,

в большинстве центральных областей + 22 + 26 градусов,

на востоке и юге + 23 + 26 градусов.

В Киеве в субботу ожидается сильный ветер, без дождя. Днем +25 градусов.

В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19, +20 градусов.

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Экологи говорят, что климатические границы природных зон в Украине будут смещаться на север. В будущем в Киеве будет степной климат, который сейчас характерен для юга.