Средняя заработная плата в Украине вырастет на 15% в 2021 году при условии повышения минималки на 30%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает «Интерфакс-Украина».

Такое повышение минимальной зарплаты якобы будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка Украины.

«Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%», – пояснил чиновник.

Также по мнению Сологуба, повышение «минималки» не окажет слишком большого влияния на курс, в то время как, на инфляцию будет иметь «небольшое, но не такое значительное».

Как мы уже сообщали ранее, украинские медики начнут получать обещанные зарплаты с повышением уже с конца сентября.

Тем временем, расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку.