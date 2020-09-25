Народный депутат Александр Юрченко, которому накануне сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки, вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен.

Об этом «РБК-Украина» сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк:

«Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога».

Она также добавила, что на него надели электронный браслет.

Как известно, Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки. НАБУ опубликовало материалы дела, из которых следует, что народный депутат завуалировано намекает на взятку. По версии следствия, он просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа парламентариев.

Как сообщалось ранее, на часть имущества народного депутата Рады от «Слуги народа» Александра Юрченко наложили арест.

Сам Александр Юрченко отрицает обвинения в вымогательстве и получении взяток.