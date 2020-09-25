Национальный банк Украины отозвал лицензию и ликвидировал банк «Аркада».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада», — говорится в сообщении регулятора.

Как известно, 25 августа НБУ принял решение об отнесении банка «Аркада» в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Затем Фонд гарантирования вкладов сообщил, что банк «Аркада» выставили на продажу.

4 сентября сообщалось о том, что президенту банка «Аркада» Константина Паливоду взяли под стражу. При этом, суд предоставил подозреваемому выйти под залог в размере 21 миллиона гривен.