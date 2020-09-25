Количесто пострадавших от отравления в Коломые Ивано-Франковской области возросло до 124 человека.

Подробности сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. 50 человек с острой кишечной инфекцией находятся в больнице.

Напомним, все пострадавшие обратились за помощью после того, как поели в столовой «Леон».

Сейчас сотрудники местного лабораторного центра исследуют образцы пищевых продуктов, проб воды и смывов с объектов окружающей среды. Продолжаются противоэпидемеологические и профилактические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование.

Ранее, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой.

Как мы уже сообщали ранее, Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом — это подтвердили лаборатории Германии, но в Кремле утверждают, что оппозиционер мог сам отравиться «Новичком».

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.