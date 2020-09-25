24 сентября в больнице скончался военный 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко, который был ранен снайпером боевиков на Донбассе виюне.

О его смерти сообщила пресс-служба батальона.

«Больше трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью, 24 сентября, Костя умер в больнице», — заявили в бригаде.

Как м уже сообщали ранее, в Донецкой области украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.

А также, пророссийские боевики на Донбассе попались на минировании мирной территории.