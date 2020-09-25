Появились новые подробности авиакатастрофы под Харьковом, в котором разбился военный самолет с курсантами.

На борту находились курсанты Харьковского Университета воздушных сил имени Кожедуба, которые осуществляли учебный полет.

Всего на борту находилось 28 человек – 7 членов экипажа и 21 курсант.

«По состоянию на 22:00 по данным ГСЧС подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу», – сообщил он.

Также появился неофициальный список тех, кто находился на борту.

А глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

«В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица», – подчеркнул чиновник.

Также стало известно, что пилот АН-26 накануне авиакатастрофы сообщал об отказе левого двигателя.