25 сентября в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Авиакатастрофа произошла под Чугуевом в районе 20:50.

Самолет рухнул в двух километрах от аэродрома. От удара Ан-26 загорелся. На борту лайнера находились летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они осуществляли учебный полет.

По официальным данным, на борту самолета находились 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант.

По состоянию на 22 часа, число погибших увеличилось 22 человек.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

«Сегодня в 20:50 возле Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием. Подразделения МВД выполняют свою работу: На месте работают спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцепили полицейские.

В самолете находились военные летчики и курсанты Института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным, на борту было 28 человек. По состоянию на 22:00, по данным ГСЧС, подтверждена гибель 22 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Приношу свои соболезнования родным и близким погибших», — говорится в его сообщении.

Сейчас правоохранители работают на месте падения самолета. Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

«Полиция выясняет обстоятельства падения самолета под Харьковом. В Чугуевском районе потерпел крушение транспортный самолет АН-26. По предварительным данным, на его борту находилось до десятка человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется», — ранее говорилось в сообщении Национальной полиции. Там также публикуют фото с места катастрофы.