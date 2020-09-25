В Украине возобновился рост экономики. А падение во втором квартале 2020 года оказалось меньше ожидаемого.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на встрече со студентами Национального университета «Львовская политехника» во Львове.

«Мы ожидаем умеренного роста экономики, которое уже началось», — сказал он.

Также по его словам, «Украина достаточно уверенно прошла кризис».

«Все наши международные партнеры удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%. Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно», — сказал он.

В то же время, согласно Госстату, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Как мы уже сообщали, уровень теневой экономики в Украине вырос до 31% от объема официального ВВП за период январь-март 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 2%.

А также, средняя заработная плата в Украине вырастет на 15% в 2021 году при условии повышения минималки на 30%.