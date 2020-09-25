Евросоюз планирует расшиирить список россиян, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности Украины.

Такое заявление сделали в Европейском совете в пятницу.

Это решение может быть утверждено уже 28 сентября на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов.

«Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы одобрить решение несколькими днями позже», – рассказали в Евросовете.

Так, в уже существующий санкционный список будут добавлены новые лица за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Напомним ранее, Украина выступала за введение санкций в отношении лиц, которые связаны со строительством Керченского моста.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия ввела ответные санкции в отношении Европейского Союза, в рамках которых буде запрещен въезд на территорию РФ некоторым европейским чиновникам.

А также, США ввели новый пакет мощных санкций против России в связи с причастности к киберпреступлениям, вмешательству в выборы президента США и ситуацией в Украине.