Известный художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру на тайную церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

Напомним, несмотря на массовые протесты, он вступил в должность главы Беларуси 23 сентября.

Карикатура опубликована в Telegram-канале художника.

На иллюстрации из за угла выглядывает Лукашенко и говорит идущему мимо парню: «Т-с-с… Эй, парень, тайную инаугурацию посмотреть хочешь?».

А ранее Лукашенко попытался оправдаться за тайную инаугурацию, заявив, что по закону Беларуси, он не обязан был никому сообщать об этой церемонии. Да и вообще, он, якобы, не придает этому большого значения.

Как мы уже сообщали ранее, Беларусь и Россия имеют самодостаточную экономику и поэтому могут обойтись без Запада, утверждает Лукашенко.

В то же время, самопровозглашенного президента Беларуси поддерживает 31,3% украинцев. Оппозицию в лице Светланы Тихановской — 45,3%.