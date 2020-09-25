Украинцев, которые сидят в запрещенной российской социальной сети «ВКонтакте» возьмут на учет полиции.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности».

Данилов обратил внимание украинцев на то, что они должны понимать всю ответственность:

«Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами».

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпекиРозповідаємо про кібербезпеку і презентуємо Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі. Gepostet von Рада національної безпеки і оборони України am Freitag, 25. September 2020

Как сообщалось ранее, «ВКонтакте» накануне снова стала доступной в Украине без использования VPN.

Украина хочет, чтобы компании Apple и Google заблокировали приложение «ВКонтакте» на ее территории.