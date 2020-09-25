В центре Харькова возле станции метро «Научная», неизвестне подстрелили женщину и скрылись на ее машине.

Подробности сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области на своей странице в Facebook.

«Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль BMW был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство», — сообщают правоохранители.

Пострадавшая девушка получила ранение руки и быыла госпитализирована.

Для оперативного розыска и задержания нападавших в городе ввели полицейскую операцию «Сирена». Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова.

Как позже сообщили местные СМИ, пострадавшей может быть Татьяна Брауде — владелица нескольких торговых точек на территории парка им. Горького.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области подрались кандидат в депутаты облсовета, действующий депутат облсовета и депутат Калиновского райсовета. Все закончилось стрельбой.

А под Мелитополем 2 сентября расстреляли маршрутку с пассажирами. Чрезвычайное происшествие произошло на Каховской трассе.