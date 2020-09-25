В Казахстане, Алмалинский районный суд города Алматы, приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который два года воевал в рядах боевиков «ЛДНР» на Донбассе.

Подробности сообщает «Радио Азаттык».

Как установил суд, что гражданин Казахстана О. (имя не указано) в период с сентября 2014 года по 2016 год, «находясь на территории Украины, принимал участие в боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» против правительственных сил.

Мужчина был признан виновным в «умышленном неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества». Суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В суде подсудимый полностью признал вину. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд также признал отсутствие судимости.

Как мы уже сообщали ранее, 24 сентября в больнице скончался военный 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко, который был ранен снайпером боевиков на Донбассе в июне.

А также, в Донецкой области украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.