Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом — это подтвердили лаборатории Германии, но в Кремле утверждают, что оппозиционер мог сам отравиться «Новичком».

Версию российского президента накануне «слили» в сеть французские СМИ. Дело в том, что 14 сентября у президента Франции Эммануэля Макрона состоялся разговор с Владимиром Путиным. По телефону российский президент назвал обвинения в адрес России голословными, отметив, что «они ни на чем не основываются». Он также заявил о необходимости передать России биоматериалы и результаты анализов Навального. Макрон в свою очередь заявил, что солидарен с Германией в отношении мер, которые необходимо предпринять из-за отравления оппозиционера.

Спустя какое-то время французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники опубликовала подробности разговора Путина и Макрона. Оказалось, что Путин называл Навального «простым баламутом в интернете», а также предполагал, что тот мог сам принять «Новичок», которые могли завезти из Латвии, где живет один из его изобретателей.

После этого французские власти начали расследование из-за утечки информации о разговоре Макрона с Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Франции.

Версию Кремля уже прокомментировал сам Навальный:

«Немного запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок». Отравление было, но это сделали немцы. Отравление было, но я отравил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для сочинения новых версий».

Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок»(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD — Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020

Напомним, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Экс-сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок», сначала публично отвергал возможность использования яда в случае отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но после оглашения выводов немецких специалистов изменил свое мнение.

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.

«Новичок» в организме Навального нашли также лаборатории Франции и Швеции.

23 сентября сообщалось, что Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники «Шарите».