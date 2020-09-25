Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Новый перечень опубликован на сайте Минздрава Украины.

Согласно новому списку — в «красную» зону попали страны, в которых уровень заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышал этот показатель для Украины – 109,5.

В «красной» зоне очутились – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

В «зеленую» зону попали – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

Напоминаем, все прибывающие в Украину из стран «красной» зоны, должны сдать тест на COVID-19 или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как мы уже рассказывали ранее, с 28 сентября в Украине начнет действовать новое распределение карантинных зон.

Тем временем, в «красных» зонах карантина в Украине ввели новые ограничения.