В Украине продолжает расти количество госпитализированных больных с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки в Украине госпитализировали 742 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве (380), Харьковской области (297, в т.ч. Харьков — 236), Тернопольской области (245), Днепропетровской области (225,) и Львовской (215) области.

Отдельно Степанов сообщил, что правоохранительные органы должны обратить внимание на случаи фальсификации справок о прохождении ПЦР-тестирования и факты их продажи через Интернет.

Фейковые справки о COVID-19: чем это грозит туристу

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что Украине может грозить локдаун, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться.

В Украине за сутки фиксируют около 3,5 тысяч случаев.