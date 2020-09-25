Российская соцсеть ВКонтакте, которая заблокирована в Украине, уже отреагировала на предложении о постановке на учет в полиции пользователей украинцев.

Реакцию пресс-службы ВКонтакте передает ТАСС.

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения», — заявили в пресс-службе.

Они утверждают, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными.

«Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира», — заверили во ВКонтакте.

Ранее сегодня, глава СНБО Украины Алексей Данилов предложил ставить на учет в полиции украинцев, которые пользуются Вконтакте.

Как мы уже сообщали ранее, Украина хочет, чтобы компании Apple и Google заблокировали приложение «ВКонтакте» на ее территории.

В связи с тем, что российская социальная сеть ВКонтакте, ранее заблокированная в Украине, заявила , что нашла возможность обходить блокировку.