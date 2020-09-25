Православные верующие 27 сентября будут отмечать один из двенадцати самых важных праздников после Светлой Пасхи.
Его полное название – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня или Воздвижение Креста Господнего. Дата празднования не является переходящей, то есть из года в год не меняется.
Подробности сообщает Завтра.
Воздвижение Креста Господнего — история праздника
27 сентября христиане отмечают сразу два события: нахождение Креста и возвращение Животворящего Креста из Персии. Царица Елена сумела найти крест, на котором был распят Иисус Христос.
После длительных раскопок удалось найти пещеру, где были три одинаковых креста. И один из них сделал чудо – исцелил больную женщину.
Воздвижение Креста Господнего — что можно делать
Посетить Всенощное бдение, помолиться о здоровье близких, прикоснуться к святыне.
Обойти все углы в доме с зажженной церковной свечей и молитвой, что поможет выгнать из дома весь негатив.
Считается, что святая вода на Воздвижение усиливает свои свойства.
Воздвижение Креста Господнего — что нельзя делать в этот день
- Ссориться, допускать конфликты.
- Нужно воздержаться от шумных застолий и бурных развлечений.
- Употреблять в пищу продукты животного происхождения.
- Нельзя ходить в лес, на природу, ведь на Воздвижение звери и хладнокровные готовятся к зимней спячке.
- Также не стоит начинать новые дела, так как все начатое в этот день окончится неудачей. Не рекомендуется давать кому-либо взаймы.
- Кроме того, как и в другие церковные праздники, запрещается заниматься тяжелым трудом, а также выполнять различные работы по дому.
Как мы уже сообщали ранее, Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника.