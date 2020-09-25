Православные верующие 27 сентября будут отмечать один из двенадцати самых важных праздников после Светлой Пасхи.

Его полное название – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня или Воздвижение Креста Господнего. Дата празднования не является переходящей, то есть из года в год не меняется.

Подробности сообщает Завтра.

Воздвижение Креста Господнего — история праздника

27 сентября христиане отмечают сразу два события: нахождение Креста и возвращение Животворящего Креста из Персии. Царица Елена сумела найти крест, на котором был распят Иисус Христос.

После длительных раскопок удалось найти пещеру, где были три одинаковых креста. И один из них сделал чудо – исцелил больную женщину.

Воздвижение Креста Господнего — что можно делать

Посетить Всенощное бдение, помолиться о здоровье близких, прикоснуться к святыне.

Обойти все углы в доме с зажженной церковной свечей и молитвой, что поможет выгнать из дома весь негатив.

Считается, что святая вода на Воздвижение усиливает свои свойства.

Воздвижение Креста Господнего — что нельзя делать в этот день

Ссориться, допускать конфликты.

Нужно воздержаться от шумных застолий и бурных развлечений.

Употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Нельзя ходить в лес, на природу, ведь на Воздвижение звери и хладнокровные готовятся к зимней спячке.

Также не стоит начинать новые дела, так как все начатое в этот день окончится неудачей. Не рекомендуется давать кому-либо взаймы.

Кроме того, как и в другие церковные праздники, запрещается заниматься тяжелым трудом, а также выполнять различные работы по дому.

Как мы уже сообщали ранее, Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника.