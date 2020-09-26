В Ивано-Франковской области, в Коломые пострадал 181 человек от острой кишечной инфекции . На данный момент, госпитализировали 56 человек.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщили в ГСЧС.

«В период с 24 по 25 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилась 181 человек, из которых 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО Леони г. Коломыя)», — сообщают представители ГСЧС.

Жалобы людей на плохое самочувствие появились с 22 сентября. Около девяти человек с тяжелым отравлением попали в инфекционную больницу, в то же время, остальные пострадавшие находились на больничном дома под присмотром врачей.

Все пострадавшие жаловались на сосиски, которые ели накануне в заводской столовой.

По состоянию на утро 24 сентября из-за отравления в больницу города Коломыя обратилось более 100 человек. Все пострадавшие являются работниками завода Леони.

Специалисты сейчас проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Напоминаем, что количество жертв отравления в Ивано-Франковске резко возросло.

Также разработчик Новичка принес свои извинения политическому деятелю за Новичка.