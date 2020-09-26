Владимир Зеленский, который является действующим президентом Украины, подписал указ №410/2020 об объявлении в Украине 26 сентября дня траура. Об этом сообщает Офис президента.

Как передает новостной портал Завтра, причиной подписания данного указа стала авиакатастрофа под Чугуевом, где погибли курсанты и экипаж военного самолета Ан-26.

«Вчера Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление. Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа», — сказал Зеленский.

Все массовые мероприятия должны отменить, а в программы теле- и радиопередач должны быть внесены соответствующие изменения.

Государственные органы берут на себя организацию похорон погибших и лечения курсанта, который выжил в авиакатастрофе и проходит сейчас лечение.

В это же время, президент дал поручение приостановить полеты Ан-26 по всей Украине до выяснения причин катастрофы самолета.

Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.

Предварительно известно, что произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета.

В авиакатастрофе ушло из жизни 24 человека, один травмирован и находится под присмотром врачей. Еще двоих человек ищут спасатели.