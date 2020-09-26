По состоянию на сегодня, 26 сентября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, в столице за все время пандемии 21 492 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, ушло из жизни восемь человек.

132 человека выздоровели за прошедшие сутки. Всего COVID-19 перебороли 6 387 пациента.

Заболело за сутки:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

в возрасте от 18 до 89 лет 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет

в возрасте от 19 до 96 лет 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

В больницы Киева было госпитализировано 59 заразившихся. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

В Днепровском районе — 66 случая;

В Оболонском районе — 60 случаев;

В Деснянском районе — 58 случаев.

Напоминаем, что Польша заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса.

Ранее ученые рассказали, что будет с коронавирусом через пять лет.

Также зафиксирован резкий скачок заболеваемости по всей стране.