Коронавирусная инфекция не отступает и продолжает распространяться по миру. Самое большое количество случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в США, Индии и Бразилии, которые уже пятый месяц возглавляют антирейтинг.

Как передает новостной портал Завтра, по состоянию на сегодня, 26 сентября, зарегистрировано 32 471 753 случаев заражения коронавирусом.

За все время пандемии COVID-19 22 375 495 пациентов поправились и 981 754 ушли из жизни.

Если говорить про минувшие сутки, то пациентов с диагнозом коронавирус погибло 2 549 человек, а выздоровело 92 490.

Украина все также продолжает занимать 25 место, находясь между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего случаев заражения:

США — 7 032 712 ;

; Индия — 5 818 570 ;

; Бразилия — 4 689 613.

Сообщалось, что первый реальный эффект вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 проявится в мире не ранее 2022 года. Миру понадобится время для обретения коллективного иммунитета.

Напоминаем, что ВОЗ назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщались главные противопоказания для вакцинации от COVID-19.