По состоянию на сегодняшнюю субботу, 26 сентября, в Украине практически все области остаются неподготовленными к ослаблению карантина.
Как передает новостной портал Завтра, минимальным требованиям Минздрава отвечают лишь Кировоградский и Херсонский регионы.
Таким образом, 22 области и столица Украины Киев ослабить карантин не готовы.
В данных областях увеличены показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за последние две недели. В Украине этот показатель составляет 114,7 при норме 40 случаев заражения. В Киеве эта цифра больше и составляет 153,2.
Самая стремительная динамика заражения коронавирусной инфекцией зафиксирована в Тернопольской области — 406,0.
Вчера в Украине также почти все регионы оставались неготовыми к ослаблению карантина.
Напоминаем, что зафиксирован резкий скачок заболеваемости по всей стране.
Также ученые нашли ткань, которая защищает от коронавируса.
Ранее Польша заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса.
Сообщались новые эпицентры коронавируса в Украине.