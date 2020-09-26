По состоянию на сегодняшнюю субботу, 26 сентября, в Украине практически все области остаются неподготовленными к ослаблению карантина.

Как передает новостной портал Завтра, минимальным требованиям Минздрава отвечают лишь Кировоградский и Херсонский регионы.

Таким образом, 22 области и столица Украины Киев ослабить карантин не готовы.

В данных областях увеличены показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за последние две недели. В Украине этот показатель составляет 114,7 при норме 40 случаев заражения. В Киеве эта цифра больше и составляет 153,2.