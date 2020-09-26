В Украине продолжает увеличиваться динамика количества новых случаев заражения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 3 833 новых случая COVID-19, за все время пандемии заразилось 195 504 человека.

Как передает новостной портал Завтра, за сутки скончалось 76 украинцев, всего в Украине за время пандемии погибло 3 903. Перебороли вирус 1 740 человек, всего выздоровело 86 873.

Больше всего случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Киеве (447), Харьковской области (380) и Тернопольской области (284).

Распространения COVID-19 по регионам страны:

Винницкая обл — 5 784 (+131) ;

; Волынская обл — 7 500 (+138) ;

; Днепропетровская обл — 5 118 (+201) ;

; Донецкая обл — 2 964 (+113) ;

; Житомирская обл — 5 531 (+128 );

); Закарпатская обл — 9 580 (+90 );

); Запорожская обл — 3 568 (+140) ;

; Ивано-Франковская обл — 13 212 (+132) ;

; Кировоградская обл — 1 069 (+17) ;

; Киев — 21 492 (+447) ;

; Киевская обл — 8 571 (+141) ;

; Львовская обл — 19 636 (+171 );

); Луганская обл — 938 (+44) ;

; Николаевская обл — 2 875 (+93 );

); Одесская обл — 12 734 (+264) ;

; Полтавская обл — 1 844 (+92) ;

; Ровенская обл — 11 928 (+154) ;

; Сумская обл — 3 549 (+75) ;

; Тернопольская обл — 12 863 (+284) ;

; Харьковская обл — 16 870 (+380) ;

; Херсонская обл — 1 000 (+46) ;

; Хмельницкая обл — 5 531 (+170) ;

; Черновицкая обл — 13 902 (+166) ;

; Черкасская обл — 3 579 (+111) ;

; Черниговская обл — 3 875 (+105).

Города, в которых граждане соблюдают самоизоляцию:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Напоминаем, что был зафиксирован резкий скачок заболеваемости по всей стране.

Ранее сообщалось, что ученые нашли ткань, которая защищает от коронавируса.