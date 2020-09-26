12 кандидатов были выдвинуты и зарегистрированы на должность городского главы Умани. В это же время, Александра Цебрия, который является действующим мэром, сняли с выборов.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил сам Цебрия в Facebook.

— У нас хотят украсть победу и лишить возможности проголосовать за своего кандидата, — заявил мэр.

Также уманская городская ТИК обнаружила двух зарегистрированных кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, как и у действующего городского главы Александра Цебрия.

У одного из двойников идет совпадение даже в отчество — Владимирович. Оба кандидата зарегистрировались на должность городского главы 22 сентября.

По данным Опоры в Умани, эти кандидаты появились в ТИК одновременно для подачи документов.

«Оба самовыдвиженцы не являются жителями ни Умани, ни Черкасской области. По имеющейся информации комиссии, оба кандидата, согласно их биографиями, изменили свои имена в июне и июле этого года», — пояснили в организации.

Напоминаем, что Зеленский рассказал, по какой причине их могут перенести.

Ранее сообщалось сколько украинцев пойдут голосовать на местные выборы.