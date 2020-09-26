Черный ящик самолета Ан-26, который упал под Харьковом вчера вечером, 25 сентября, не был найден. Для его поиска приняты все меры по ограждению и охране непосредственного места падения самолета.

Как передает новостной портал Завтра, Служба безопасности Украины сообщила, что учебные полеты начались в 18.50 и должны были длиться до 22.50.

Исходя из доступной информации, управление самим летным транспортом курсанты не совершали — все полеты выполнял командир экипажа.

«После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 — запросил заход на посадку, в 20.43 — прошел дальний привод, у 20.45 — произошла авиакатастрофа», — рассказали в СБУ.

На данный момент, выполняются следственные действия соответствующими органами. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

СБУ выражает искренние соболезнования близким жертв авиакатастрофы.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на ХарківщиніЖахлива… Gepostet von Служба безпеки України am Freitag, 25. September 2020

Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет.

Также начали уголовное производство по факту катастрофы под Харьковом.