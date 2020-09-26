По факту катастрофы, которая связана с падением военного самолета Ан-26 в Харьковской области начато уголовное производство.

Как передает новостной портал Завтра, дела открыты по статье №416 Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

На месте авиакатастрофы проводят расследование прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона, а также следователи Государственного бюро расследований.

Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются и на данный момент неизвестны.

Вчера, 25 сентября, в Харькове упал самолет Ан-26. Горящий лайнер заметили автомобилисты в 20.50. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил. Погибло 25 человек, двое сильно ранены. Самолет совершал посадку на аэродром Чугуев.

Напоминаем, что в Харьковской области объявили день траура.

Ранее сообщалась вероятная версия причины падения самолета Ан-26 под Харьковом.

Также под Харьковом убили беременную женщину.