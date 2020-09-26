Сезон гриппа и острых респираторных заболеваний в Украине начнется в октябре. Ожидается пришествие трех штаммов гриппа, один из них это гонконгский H3N2.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщалось главным санитарным врачом Одесской области Виталием Гончаровым.

Гонконгский вирус H3N2, отмечает Гончаров, новый как для области, так и для Украины в общем и целом.

Гончаров подчеркнул такую вещь, что симптомы гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции очень схожи между собой, что может усложнить работу диагностирования врачами.

Заражения гонконгским гриппом (А2-Гонконг) были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вспышку спровоцировал штамм H3N2 вируса гриппа A, который мутировал от H2N2. Ее внесли как пандемию средней степени тяжести. За три года жертвами вируса стали 1-4 млн человека.

Вакцина от данного гриппа уже должна появиться в аптеках Украины. Однако в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет информации о том, что вакцина от гриппа поможет облегчить течение COVID-19.

Напоминаем, что грипп «защищает» организм от COVID-19.

Ранее сообщалось, что осенью к COVID-19 прибавится один из самых страшных штаммов гриппа.