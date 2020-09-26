Мать Вячеслава Золочевского, курсанта, который единственный выжил в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, рассказала, что сын успел спрыгнуть с самолета.

«Он жив, он спрыгнул, он смог выжить. Вчера он позвонил мне в 16:00 и сказал: «Мама, у меня полеты будут с шести до девяти вечера». Он был очень доволен, счастлив, он ждал эти полеты. Я увидела информацию, что произошла катастрофа. И еще когда я прочитала, что это были летные обучения, тем более там были курсанты из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет », — рассказала мать пострадавшего.

Как передает новостной портал Завтра, по словам лечащих врачей, на данный момент состояние Золочевского стабильное.

«Состояние его расценивается как средней степени тяжести. Эмоционально перегружен. Угрозы жизни нет, лекарств хватает, состояние его стабильное. Ожогов он не имеет », — рассказал Эдуард Хоршун, который является начальником военно-медицинского центра.

На странице Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины, в телеграмме было опубликовано фото Золочевского в больнице.

Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет.

Также в больнице скончался один из жертв авиакатастрофы под Харьковом.