Вчера вечером, 25 сентября, у самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом, были неполадки с левым двигателем.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Алексей Кучер — губернатор Харьковской области, с места авиакатастрофы .

«Было сообщение от пилота о том, что отказал левый двигатель. Для опытного летчика это не критическая ситуация. Насколько известно мне — там был опытный летчик. Что происходило дальше — будет устанавливать следствие,» — говорил Алексей Кучер.

Также губернатор подчеркнул, что самолет разбился во время учений, что является нормой, так как существует необходимость выключать один из двигателей.

Стало известно, что четыре человека успели покинуть самолет Ан-26, когда он был на минимальном расстоянии от поверхности земли. Они остались живы и находятся на данный момент в больницах Чугуева и Харькова.

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября. По официальной информации, на борту самолета находилось27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что падение самолета в Чугуеве под Харьковом могло произойти из-за ошибки экипажа при посадке. Пилот мог перепутать автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома.