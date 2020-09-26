Как передает новостной портал Завтра, мужчина забил до смерти его 38-жену, которая находилась на седьмом месяце беременности.

Между парой возникла ссора, после чего мужчина, будучи не слишком трезвым, начал избивать женщину. От полученных травм она погибла.

На полу, стенах и во дворе были найдены следы крови. После происшествия, он попытался сбежать к своему младшему брату в соседнее село, однако уже через час его задержала полиция.

В сельсовете рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, периодически избивал не только свою жену, но и тещу.

Он переехал в Старую Покровку, когда на Донбассе начались боевые действия. Вскоре, после переезда, он познакомился с Аллой, на которой, собственно, женился. За эти годы у них родились двойняшки, через два года женщина родила второй раз, но 4-месячный ребенок трагически погиб. В последствии их лишили родительских прав, а двойняшек забрали соцслужбы.