В селе Старая Покровка, что в Харьковской области, произошло убийство женщины в положееии на глазах ее мамы, что прикована к инвалидной коляске.
Как передает новостной портал Завтра, мужчина забил до смерти его 38-жену, которая находилась на седьмом месяце беременности.
Между парой возникла ссора, после чего мужчина, будучи не слишком трезвым, начал избивать женщину. От полученных травм она погибла.
На полу, стенах и во дворе были найдены следы крови. После происшествия, он попытался сбежать к своему младшему брату в соседнее село, однако уже через час его задержала полиция.
В сельсовете рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, периодически избивал не только свою жену, но и тещу.
Он переехал в Старую Покровку, когда на Донбассе начались боевые действия. Вскоре, после переезда, он познакомился с Аллой, на которой, собственно, женился. За эти годы у них родились двойняшки, через два года женщина родила второй раз, но 4-месячный ребенок трагически погиб. В последствии их лишили родительских прав, а двойняшек забрали соцслужбы.
Позже она родила еще одного ребенка, но оставила его в роддоме после рождения. Последний ребенок, который должен был родиться, так и не появился на свет – погиб вместе с матерью.
48-летнему мужу беременной женщины грозит пожизненный срок. А тещу, если старший сын не сможет ее к себе забрать, устроят в социальный центр.
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