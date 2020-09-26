Можно будет назвать предварительную причину авиакатастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве после расшифровки черного ящика.

Как передает новостной портал Завтра, ресурса для удачного завершения полета было достаточно, заявил Андрей Таран — министр обороны Украины.

«Мы рассматривали отдельно вопросы и по двигателю, и по самолету. Ресурса хватало. Что именно произошло — будем выяснять», — сообщил Андрей Таран.

Министр также подчеркнул, что двигатель имел в запасе более 5 тыс. летных часов до следующего ремонта.

Экипаж самолета выполнял полет по обучению курсантов штурманскому делу. По плану самолет должен был сделать 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая.

— Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23.00. Через пятнадцать минут они взлетают, делают круг и садятся. То есть все происходило по плану. А что случилось? Будем разбираться, — добавил глава Минобороны.

После каждого взлета самолет проходит осмотр техническими специалистами.

Министр обороны Андрей Таран дал краткий брифинг для прессы на месте трагедии Вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов. По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова. Около 20 38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся.На месте трагедии спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск «чёрных ящиков». Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том что произошло с АН-26.В настоящий момент можно точно утверждать что на борту было 27 человек. 23 тела погибших уже найдены спасателями. Двое выживших находятся в больнице. Спасатели продолжают поиски и разбор завалов на месте падения АН-26. Gepostet von Антон Геращенко am Freitag, 25. September 2020

Государственное бюро расследований начало расследование катастрофы.

Следствие сейчас проверяет четыре версии происшествия:

катастрофа вследствие технической неисправности летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет.