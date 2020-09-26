На сегодняшний день, 26 сентября, в Житомире продолжают тушить масштабный пожар на свалке, который начался вчера вечером, 25 сентября. Об этом сообщает ГСЧС.

«25 сентября в 22:05 в Службу спасения «101 » г. Житомир от руководителя коммунального предприятия поступило сообщение возгорания на территории полигона твердых бытовых отходов, в областном центре. На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м. Трудности в тушении пожара в первую очередь добавляют сухая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение осложняется также невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельных очагов пожара », — говорится в сообщении ГСЧС.

Как передает новостной портал Завтра, отмечается, что представители Службы спасения постоянно заливают тлеющие участки, но процессы возгорания происходят внутри свалки — на глубине 4 метров.

«Поэтому было привлечено бульдозер предприятия для разгребания тлеющего мусора. Для бесперебойной подачи воды пожарный автомобиль установлен на водоем », — рассказали спасатели.

Пожар удалось локализовать ночью. На данный момент ее площадь удалось сократить до около 150 кв.м.

Напоминаем, что происходил мощный пожар в киевской высотке на Троещине.

Также в Одессе произошел масштабный пожар на побережье.