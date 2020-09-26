Саммит ЕС-Украина, который был запланирован на 1 октября, перенесли на 6 октября, он состоится в Брюсселе.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в следствии телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС — Украина», — написал Боррель в Twitter.

Причиной переноса саммита с Украиной стало то, что лидеры ЕС решили провести саммит Евросоюза не 24-25 сентября, как планировалось изначально, а 1-2 октября.

Саммит Европейского Союза был перенесен в следствии подозрения у председателя Евопейского совета Шарля Мишеля заражения коронавирусной инфекции, однако тестирование показало отрицательный результат.

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней планирует вернуться с Шарлем Мишелем в Украину, чтобы посетить Донбасс. Однако в настоящее время неизвестно, состоится ли поездка Мишеля в Украину.

Напоминаем, что была названа дата нового раунда переговоров в «нормандском» формате.

Также Зеленский пообещал добиться вступления Украины в ЕС.