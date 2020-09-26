Украинцев, которые собираются подать заявление на субсидии, ждут определенные этапы проверок. На каждого, кто ожидает социальную помощь, начнут собирать личную информацию.

Как передает новостной портал Завтра, юрист Александр Плахотник раскрыл подробности проверки: информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специализированную платформу. На ней можно будет увидеть открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и так далее. Помимо этого, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если платформа, где аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, соответствует и духу закона, и даже элементарной логике», – уточнил Плахотник.

Напоминаем, что Кабмин резко сократил расходы на субсидии.

Также получателей субсидии в Украине начнут проверять онлайн.