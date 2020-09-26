Погиб один из раненых во время катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом в харьковской больнице в следствии полученных травм.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 10.50, мужчина, который в результате авиационной катастрофы находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии — умер», — передается в сообщении.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА, сообщил, что один из курсантов, который находился на борту самолета Ан-26 во время катастрофы, находился в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что этот курсант являлся жителем Львовской области.

Второй же курсант, который выжил при падении самолета, родом из Харьковской области, он находится на данный момент в военном госпитале в городе Чугуеве.

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил.

Напоминаем, что на месте авиакатастрофы черный ящик самолета Ан-26 не был найден.

Также Таран назвал предварительные причины падения самолета под Харьковом.