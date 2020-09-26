Сегодня, в субботу, 26 сентября, объявлен ​​Днем траура в Харьковской области в честь погибших в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщает ХОГА.

Как передает новостной портал Завтра, данное решение было принято Алексеем Кучером, главой Харьковской ОГА. Он одним из первых прибыл на место катастрофы.

«В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры», — говорится на сайте ХОГА.

Сообщается, что 26 сентября, по всей территории Харьковской области рекомендуется отменить проведение массовых мероприятий, а руководству местных медиа и радиостанций внести необходимые изменения в свои программы.

Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет. Всего на борту находилось 28 человек – 7 членов экипажа и 21 курсант.

Ранее сообщалось, что количество жертв авиакатастрофы растет, новые подробности.