Двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийство, трагедия произошла в инфекционной больнице №4 в городе Киев. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента были заражены коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, мировые медицинские СМИ сообщают о том, что существует связь между коронавирусом и суицидом. Те, кто оправился после болезни не защищены от последствий коронавируса, после выздоровления также могут быть серьезные психические расстройства, способные довести пациентов до самоубийства.

Высота, с которой прыгали мужчины, не большая, но из-за асфальтированного покрытия, оба пациента погибли на месте. Сейчас в больнице находится полиция, которая разбирается в причинах смерти и следит за порядком.

«Что с ними случилось, страдали ли они другими заболеваниями, неизвестно», – пояснил медик инфекционной больницы, в котором произошла данная трагедия.

Это уже не первый зафиксированный случай, когда люди покончили жизнь самоубийством в следствии COVID-19. Существует предположение, что коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему, что и приводит к данным последствиям.

Напоминаем, что британец совершил суицид в прямом эфире Facebook.

Также ветеран АТО раскрыл причины массовых самоубийств среди военных.