Падение самолета Ан-26 под Харьковом, в Чугуеве, могло случится из-за ошибки экипажа во время посадки.

Как передает новостной портал Завтра, данную версию в теле-эфире одного из каналов выразил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Пилот мог спутать трассу для автомобилей со взлетно-посадочной полосой аэродрома.

«Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошло крушение военно-транспортного самолета Вооруженных сил. Предварительно вывод — ошибка экипажа. Принята автомобильная трасса за взлетно-посадочную полосу», — озвучил Матиос.

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября. Информация была подтверждена в Нацполиции, МВД и Воздушных Силах ВСУ. На борту самолета находилось 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант.

Из-под обломков самолета достали тела 22 погибших, два пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы в ближайшую больницу.

Напоминаем, что данные о трагедии под Харьковом периодически обновляются.